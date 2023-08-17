Планета обезьян: банда макак столкнула туриста с 50-метрового обрыва в Таиланде

Приматы жестоко разобрались с неугодным им мужчиной.

В Таиланде обезьяны все чаще стали вести себя нагло по отношению к людям. Приматы воруют вещи и продукты у туристов, но недавний инцидент не оставит никого равнодушным.

На одном из курортов произошла настоящая трагедия — банда макак напала на обычного туриста. Молодой человек прогуливался в национальном парке и любовался местными видами, а затем захотел в туалет, сообщает издание The Thaiger.

Мужчина подошел к обрыву и начал справлять нужду. Такой расклад очень сильно не понравился приматам.

Они толпой напали на парня — турист пытался отбиваться, но животные оказались сильнее. Обезьяны столкнули мужчину с обрыва в 50-метровую пропасть.

Пострадавшему удалось выжить, но он получил серьезные травмы. Сейчас турист в тяжелом состоянии находится в тайской больнице — за его жизнь сражаются врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в зоопарке в Новой Москве обезьяна откусила пальцы ребенку.