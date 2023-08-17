За часы до награждения: как умирала звезда бразильского кино Леа Гарсия

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 26 0

Бразильская актриса Леа Гарсия умерла за несколько часов до награждения

За часы до награждения: как умирала звезда бразильского кино Леа Гарсия

Фото: фото из открытых источников

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Что произошло с актрисой и почему ей никто не успел оказать помощь?

Знакомая отечественному зрителю по сериалам «Рабыня Изаура» и «Клон» актриса из Бразилии скончалась на 91-м году жизни. Причиной смерти врачи назвали инфаркт.

Агентство Globo со ссылкой на сына артистки Марсело Гарсия сообщило, что 15 августа Леа должна была выйти на ковровую дорожку 51-го кинофестиваля Festival de Gramado, чтобы получить награду за вклад в киноиндустрию. Однако в ночь перед награждением у артистки ухудшилось самочувствие, а прибывшая скорая не смогла спасти ее, несмотря на приложенные усилия. Награду позже выдали посмертно.

Гарсия отметилась ролями в кино и сериалах. Еще в 1959 году она сыграла в фильме «Черный Орфей», получившем «Золотую пальмовую ветвь» Канского кинофестиваля и статуэтку «Оскар».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшей жены Александра Домогарова.

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