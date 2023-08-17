За убийства в трех регионах России участник банды «Северские» получил 17 лет

Участник банды «Северские» Андрей Кукушкин приговорен к 17 годам лишения свободы, а также штрафу в 200 тысяч рублей. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, Кукушкин был членом преступной группы «Северские» и принимал участие в убийстве девяти человек в Московской, Ярославской и Владимирской областях. Также, будучи «активистом» банды, именно он незаконно приобретал и хранил огнестрельное оружие и взрывчатку, помогал прятать улицы и заметать следы, а также «осуществлял иные действия в интересах банды», говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Стоит отметить, что дело Кукушкина рассматривалось в отдельном проивзодстве от остальных участников сообщества, так как он пошел заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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