В сети появились первые кадры российского смартфона «Р-ФОН»

В чем его преимущества перед иностранными конкурентами?

Наконец-то появились фотографии и видео нового российского смартфона «Р-ФОН». Он будет работать на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл». Кадры телефона опубликовал в своем Telegram-канале директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон», — написал эксперт.

Он рассказал, что у «Р- ФОНа» дисплей диагональю 6,7 дюйма, процессор MediaTek Helio G99, восемь гигабайт оперативной памяти и 128 встроенной. Камера у смартфона на 50 мегапикселей, батарея емкостью 5000 мАч. Также он имеет слот на две сим-карты, датчик отпечатка пальца, Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

Зыков отметил, что все возможности операционной системы и интерфейс будут держатся в секрете до анонса. Выпустить телефон в продажу планируют в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что смартфоны на отечественной «Авроре» начали поступать в госорганы.