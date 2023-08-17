В сети появились первые кадры российского смартфона «Р-ФОН»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

В Сети появились первые кадры российского смартфона «Р-ФОН»

В сети появились первые кадры российского смартфона «Р-ФОН»

Фото: Telegram / Зыков - АППСИМ (Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров)

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В чем его преимущества перед иностранными конкурентами?

Наконец-то появились фотографии и видео нового российского смартфона «Р-ФОН». Он будет работать на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл». Кадры телефона опубликовал в своем Telegram-канале директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон», — написал эксперт.

Он рассказал, что у «Р- ФОНа» дисплей диагональю 6,7 дюйма, процессор MediaTek Helio G99, восемь гигабайт оперативной памяти и 128 встроенной. Камера у смартфона на 50 мегапикселей, батарея емкостью 5000 мАч. Также он имеет слот на две сим-карты, датчик отпечатка пальца, Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

Зыков отметил, что все возможности операционной системы и интерфейс будут держатся в секрете до анонса. Выпустить телефон в продажу планируют в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что смартфоны на отечественной «Авроре» начали поступать в госорганы.

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