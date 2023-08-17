Путин назвал важнейшей задачей обновление парка общественного транспорта в РФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 68 0

Глава государства проводит заседание президиума Госсовета по вопросу развития общественного транспорта в стране.

Путин назвал важнейшей задачей обновление парка общественного транспорта в РФ

Фото: kremlin.ru

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Обновление парка общественного транспорта в России является одной из важнейшей задач государства, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«Наша важнейшая задача — обновление парка (общественного транспорта. — Прим. ред.). Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысячи автобусов, пяти тысячи троллейбусов и четырех тысяч трамваем. А с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет еще больше», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что опираться в таких случаях необходимо на российскую промышленность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве 17 августа запустили движение по третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3).

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