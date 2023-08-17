Собянин: с открытием МЦД-3 наземное метро стало доступнее для 3,5 млн человек

В Москве сегодня запустили движение по третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3). В мероприятии принимали участие президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Перед запуском градоначальник доложил о преимуществах данного вида транспорта для жителей Москвы и области. Так, с открытием МЦД-3 наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллиона человек. В общей сложности улучшилось транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы.

Кроме того, по словам Собянина, интервал движения поездов «Иволга» сократился в 1,5 раза, составив всего 5,5 минуты в часы пик. Полностью отменились дневные перерывы. Поездка для граждан стала дешевле в 3,5 раза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как повлияло на жизнь столицы открытие Большой кольцевой линии метро.