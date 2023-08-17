Собянин: с открытием МЦД-3 наземное метро стало доступнее для 3,5 млн человек

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 124 0

В общей сложности улучшилось транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы.

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве сегодня запустили движение по третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3). В мероприятии принимали участие президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Перед запуском градоначальник доложил о преимуществах данного вида транспорта для жителей Москвы и области. Так, с открытием МЦД-3 наземное метро в шаговой доступности получили порядка 3,5 миллиона человек. В общей сложности улучшилось транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы.

Кроме того, по словам Собянина, интервал движения поездов «Иволга» сократился в 1,5 раза, составив всего 5,5 минуты в часы пик. Полностью отменились дневные перерывы. Поездка для граждан стала дешевле в 3,5 раза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как повлияло на жизнь столицы открытие Большой кольцевой линии метро.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
«Это были страшные три дня»: Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены
16:41
Путин поручил отменить штрафы в отношении бизнеса
16:39
Взывают о помощи: жители поселка в Приморье в одночасье лишились всего
16:34
Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию
16:33
Планета обезьян: банда макак столкнула туриста с 50-метрового обрыва в Таиланде
16:30
Директора психбольницы задержали на Украине за липовые справки уклонистам

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
«Долгие-долгие годы»: опасна ли для России «секретная база» НАТО в Финляндии
«Белоснежный, жемчужного цвета»: Анастасия Волочкова выбрала гроб себе-любимой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку