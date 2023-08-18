Путин провел заседание Госсовета по вопросам развития транспорта: главное

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Путин провел заседание Госсовета по вопросам развития транспорта в стране

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Глава государства отметил, что общественные маршруты меняться с учетом возникающих потребностей. Какие были даны поручения?

Высокоскоростные железнодорожные магистрали могут дотянуться до новых регионов. Вопросы транспорта обсудили в Кремле. Владимир Путин отметил, что общественные маршруты должны становится удобнее, меняться с учетом возникающих потребностей, а сам парк городского транспорт, а молодеть.

Кроме того, важно интегрировать разные виды в единую систему, как например, это удалось сделать в Москве. В столице заработала еще одна наземная ветка метро. На церемонии открытия президент рассказал, в каких еще городах стоит ждать чего-то подобного. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Алексей Лазуренко.

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