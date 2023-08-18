«Ангарского маньяка» обвинили в убийстве еще трех женщин

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Рита Миронова
Рита Миронова 8 0

Убийца, которому сейчас 59 лет, осужден на два пожизненных срока.

«Ангарского маньяка» обвинили в убийстве еще трех женщин

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», будут судить еще за три убийства. По информации прокуратуры Иркутской области, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.

В 2012 году в Ангарске арестовали мужчину, которого подозревали в изнасилованиях и убийствах нескольких десятков женщин. Двадцать лет он держал в страхе весь город. И трудно даже представить — но маньяком оказался бывший милиционер. Какие только орудия не использовал.

С 1992 по 2010 годы Попков убил 81 женщину. Суд приговорил его к двум пожизненным срокам, однако новые признательные показания о дополнительных убийствах могут изменить ситуацию.

«Ангарский маньяк» предлагал женщинам подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время, после чего жестоко убивал и закапывал в лесу.

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