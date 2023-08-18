Первое судно из Одессы вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

Первое украинское судно вошло в пролив Босфор прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщает турецкий телеканал TV100.

«Судно под названием Joseph Schulte вошло в Босфор», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, корабль вышел из порта Одессы. В проливе он оказался со стороны Черного моря в 06:10 по московскому времени. Ожидается, что судно встанет на якорь в порту Амбарлы у Стамбула.

Напомним, что Россия вышла из «зерновой сделки» 17 июля. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы вернуться к ее обсуждению, как только страны Запада выполнят часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция готова гарантировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины.