Жесткая посадка: парапланерист на скорости влетел в ограждение под Владимиром

При приземлении внезапный порыв ветра бросил его вниз.

Во Владимирской области экстремал едва не разбился, летая на параплане. При заходе на посадку внезапный порыв ветра бросил его вниз.

Он врезался в смотровую площадку, снеся часть ограждения, а уже после этого рухнул на землю. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что леденящие душу кадры сняли зрители фестиваля Бридж-Дэй, который ежегодно проходит в США. Экстремалы устроили прыжки с моста Нью-Ривер-Гордж в Западной Вирджинии, его высота — почти 270 метров.

В момент, когда бейсджамперы хотели выполнить эффектный трюк, у одного из них не сработал основной парашют. Он рухнул на купол товарища по команде и оба камнем полетели вниз.