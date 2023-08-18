Жесткая посадка: парапланерист на скорости влетел в ограждение под Владимиром

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Парапланерист во Владимирской области врезался в ограждение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Novikov; 5-tv.ru

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При приземлении внезапный порыв ветра бросил его вниз.

Во Владимирской области экстремал едва не разбился, летая на параплане. При заходе на посадку внезапный порыв ветра бросил его вниз.

Он врезался в смотровую площадку, снеся часть ограждения, а уже после этого рухнул на землю. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что леденящие душу кадры сняли зрители фестиваля Бридж-Дэй, который ежегодно проходит в США. Экстремалы устроили прыжки с моста Нью-Ривер-Гордж в Западной Вирджинии, его высота — почти 270 метров.

В момент, когда бейсджамперы хотели выполнить эффектный трюк, у одного из них не сработал основной парашют. Он рухнул на купол товарища по команде и оба камнем полетели вниз.

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