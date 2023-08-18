Подложили свинью: Ивлеева извинилась за выпуск шоу с поеданием зверька

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Рита Миронова
Рита Миронова 42 0

Ивлеева извинилась за выпуск шоу с поеданием морской свинки

Подложили свинью: Ивлеева извинилась за выпуск шоу с поеданием зверька

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Эпизод вызвал бурю возмущения среди пользователей сети.

Блогер Настя Ивлеева вызвала шквал критики в свой адрес после нового выпуска шоу, в котором ее гость — журналистка Алена Жигалова — пообедала приготовленной морской свинкой. Таким было задание самой ведущей.

На кадрах они сидели напротив друг друга, а перед журналисткой стояла тарелка с тушкой морской свинки. Жигалова попробовала необычное блюдо, а Ивлеева попросила ее откусить животному голову.

«Сожру. Она симпатичная. А можно я ей перегрызу шею?» — спросила Жигалова.

Комментарии к выпуску были не самыми лестными. Поклонники не оценили такой контент, обвинив Ивлееву в жестоком обращении с животными.

Блогер затем поспешила удалить скандальный выпуск. Теперь она обратилась ко всем неравнодушным в личном блоге.

«Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это было неэтично, вышло за грань, и с моей стороны было очень неосмотрительно давать согласие на такое „наказание“ в своем шоу. Я приношу свои извинения перед всеми зрителями данного выпуска», — написала знаменитость.

Свинку, к слову, она купила в специальном магазине, который специализируется на замороженном мясе подобного типа, продавая его в качестве корма для пресмыкающихся. Это совершенно законно, подчеркнула Ивлеева.

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