Япония заявила о поднятых истребителях из-за полета российских Ил-38

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 5 0

Военные самолеты России осуществили полет над акваторией Японского моря.

Япония заявила о поднятых истребителях из-за полета российских Ил-38

Фото: www.globallookpress.com / Qian Baihua

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Япония поднимала в воздух истребители из-за полета российских военных самолетов Ил-38 над водами Японского моря. Об этом сообщили в объединенном комитете начальников штабов сил самообороны страны.

Японская сторона также представила маршрут бортов России — Японское мору, Цусимский пролив и разворот над Восточном-Китайским морем.

Несколькими днями ранее, 15 августа, в Минобороны сообщили, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила шесть часов. Боевые самолеты сопровождали экипажи Су-30СМ и Су-35С.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские и китайские военные моряки в ходе учений в акватории Тихого океана отразили атаку авиации условного противника.

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