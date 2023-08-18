Корабли Балтийского флота отработали артиллерийские стрельбы в море

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В учениях приняли участие малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария».

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Балтийский флот провел учения ударной группы. Малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария» отработали уничтожение воздушных и морских беспилотников, а также произвели несколько артиллерийских залпов по условным целям.

В это же время боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая, выполняющие совместное патрулирование в Тихом океане, отработали пополнение запасов топлива и передачу грузов на ходу.

Морякам двух стран необходимо было синхронизировать скорость и выдерживать интервал с учетом водоизмещения кораблей, волнения моря и силы ветра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские и китайские военные моряки в ходе учений в акватории Тихого океана отразили атаку авиации условного противника. Как сообщили в Министерстве обороны, помимо совместного отряда кораблей в тренировке задействовали боевые вертолеты и самолеты с обеих сторон.

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