Новогодние каникулы в России в следующем году продлятся десять дней

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 371 0

Утверждены и другие выходные на 2024 год. Когда будем отдыхать?

Новогодние каникулы в России в следующем году продлятся десять дней

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Новогодние каникулы в России в следующем году продлятся десять дней — с 30 декабря по 8 января. Даты утвердил глава кабмина Михаил Мишустин.

«В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно», — говорится в сообщении правительства.

Также нерабочие дни перенесены: с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Кроме того, выходными будут 23–25 февраля, 8–10 марта, 28 апреля — 1 мая, 9–12 мая, 12 июня, 3–4 ноября и 29–31 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие болезни можно заработать, отказываясь от отпуска.

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