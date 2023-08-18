Пластика пошла не по плану? Зачем Алена Шишкова скрыла лицо с помощью нейросети

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 112 0

Модель Шишкова опубликовала фото с замаскированным нейросетью лицом

Пластика пошла не по плану? Зачем Алена Шишкова скрыла лицо с помощью нейросети

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В начале августа экс-возлюбленная рэпера Тимати удивила фанатов новостью о новой пластической операции.

Модель Алена Шишкова опубликовала в социальных сетях неоднозначное фото, на котором ее лицо замаскировано с помощью нейросети. Даже многие поклонники не смогли сразу узнать ее.

При этом в начале августа Шишкова изумила подписчиков новостью о новой пластической операции.

«Снимок, вероятно, был сгенерирован нейросетью, потому что Алена отметила на нем блогера, которая как раз занимается такими технологиями. Но что если после операции Шишкова выглядит теперь так?» — написал в комментариях один из пользователей.

Вопрос, стоит заметить, является весьма логичным. Если операция прошла успешно, то ей бы незачем было скрывать лицо.

Уже давно ведутся дискуссии на предмет внешности Шишковой и ее многочисленных операций. Многие продолжают придерживаться мнения о том, что она испортила свой естественный вид «уколами красоты» и хирургическими вмешательствами.

В последний раз фолловеры также пытались отговорить звезду от операции. Но, судя по всему, им не удалось до нее достучаться.

Спустя несколько дней после новой пластики на ее видео можно было заметить изменение контура лица в виде неестественно объемных скул. Многие фанаты отметили, что филлеры не встали как нужно, больше походя на комки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая возлюбленная Тимати, возможно, выходит замуж.

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