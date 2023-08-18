Молодая любовь всегда рядом? Кто ухаживает за 92-летним Иваном Краско

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 27 0

Иван Краско живет вместе со своей 28-летней помощницей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; Личный архив / Вячеслав Смородинов; 5-tv.ru

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Российского актера выписали из больницы после улучшения состояния. Его тепло встретила девушка. В каких отношениях они сейчас?

Актер театра и кино 92-летний Иван Краско покинул больницу спустя два месяца госпитализации. Как сообщила 5-tv.ru его помощница, 28-летняя Дарья Пашкова, сейчас с ним все в порядке, а также поблагодарила за беспокойство.

Эту информацию подтвердил нам и директор Краско Вячеслав Смородинов. По его словам, Иван Иванович находится дома, его состояние улучшилось, однако мужчину иногда беспокоят скачки давления. Все это время рядом с актером находится его помощница.

«Благодаря ей цветет и пахнет. Он же всю жизнь посвящал женщинам, больше всего молодым, конечно. Это ему всегда льстило. Она сейчас — его руки и глаза», — рассказал директор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство Ивана Краско.

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