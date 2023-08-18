В Москве подожгли балкон экс-следователя, который вел дело Михаила Ефремова

Кому это понадобилось?

В Москве подожгли балкон бывшего следователя Алексея М., который работал по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Неизвестные сначала разлили бензин на балконе мужчины, а зачем подожгли его. Пламя заметила дочь экс-следователя, которая в этот момент находилась дома. По факту произошедшего проводится проверка.

В настоящее время актер Ефремов отбывает наказание в исправительном учреждении. Смертельное ДТП произошло в июне 2020 года. Тогда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, артист столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался в больнице.

Суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли сын Ефремова остаться инвалидом после падения с высоты.