«Одно остается неизменным»: брат Горшка о переменчивости музыкальной индустрии

Брат Горшка рассказал о том, как меняется музыкальная индустрия из года в год

Брат Михаила Горшенева, лидера группы «Король и шут», более известного под псевдонимом Горшок, Алексей Горшенев, рассказал, как меняется российская музыкальная индустрия с течением лет. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное».

«Остается неизменным публика, которая хочет, чтобы музыка была хорошая, и артисты, которые хотят того же самого. Все остальное может меняться, это основное остается», — отметил он.

Алексей нечасто появляется на подобных светских событиях индустрии. Горшенев отметил, что не совсем понимает, как устроены такие мероприятия. На 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное» брат Горшка появился в сопровождении супруги.

«Не часто, только зашли с женой. Поэтому я не очень понимаю, что это, как это, не знаю. Посмотрим», — рассказал он корреспонденту 5-tv.ru.

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