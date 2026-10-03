«Одно остается неизменным»: брат Горшка о переменчивости музыкальной индустрии

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 28 0

Алексей Горшенев редко ходит на светские мероприятия, однако следит за жизнью шоубизнеса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Брат Горшка рассказал о том, как меняется музыкальная индустрия из года в год

Брат Михаила Горшенева, лидера группы «Король и шут», более известного под псевдонимом Горшок, Алексей Горшенев, рассказал, как меняется российская музыкальная индустрия с течением лет. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное».

«Остается неизменным публика, которая хочет, чтобы музыка была хорошая, и артисты, которые хотят того же самого. Все остальное может меняться, это основное остается», — отметил он.

Алексей нечасто появляется на подобных светских событиях индустрии. Горшенев отметил, что не совсем понимает, как устроены такие мероприятия. На 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное» брат Горшка появился в сопровождении супруги.

«Не часто, только зашли с женой. Поэтому я не очень понимаю, что это, как это, не знаю. Посмотрим», — рассказал он корреспонденту 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ева Власова думает о будущем российского шоу-бизнеса. По мнению певицы, одного таланта сейчас уже недостаточно, чтобы стать успешным.

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