Крайне тяжелая травма: может ли сын Ефремова остаться инвалидом после падения с высоты

Актер сейчас находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Говорить о шансах на восстановление сына актера Михаила Ефремова — Николая — после падения из окна, а также строить какие-либо прогнозы сейчас слишком рано. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru кандидат медицинских наук, нейрохирург Александр Тома. По его словам, дальнейшая жизнь таких людей зависит не только от степени тяжести полученных травм, но и других факторов.

«Падение с высоты является крайне тяжелой травмой. Там идет политравма, идут повреждения внутренних органов, черепно-мозговая травма. Прогноз зависит от тяжести, от кровопотери, шокового состояния, от организма, насколько он крепкий. Это тяжелая работа врачей, кто там им сейчас занимается», — пояснил специалист.

Строить какие-либо прогнозы можно будет лишь через несколько дней после многочисленных обследований, наблюдений за состоянием мужчины.

«Необходимо в течение нескольких дней смотреть, исследования делать, как будет, наблюдать за ним, за функцией головного мозга, за функцией сердечной деятельности, дыхательной системы, мочевыделительной», — подытожил нейрохирург.

Николай выпал сегодня из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. Ефремов при госпитализации был в сознании и сказал медикам, что упал случайно, претензий ни к кому не имеет.

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В больнице ему прооперировали бедро и таз, после чего у актера начались острые сердечная и респираторная недостаточности. Помимо перелома костей таза и бедра, у Николая сломан локоть, а также большая кровопотеря из-за поврежденной артерии. Также в результате падения мужчина получил большую внутрибрюшную гематому. Сейчас он находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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