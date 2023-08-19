Teslа, Mercedes или Audi? Какой вы автомобиль по знаку зодиака

Сложно не согласиться с тем, что характер человека видно во всем, что его окружает. Но сегодня мы посмотрим на характер каждого из знаков зодиака, ориентируясь на то, какой он автомобиль, рассказала 5-tv.ru западный астролог Алина Лебедева.

ОВНЫ

Дерзкие Овны привыкли выделяться и быть первыми во всем. Они хотят чувствовать свою уникальность и лидерство. Поэтому, Овны, вы Jaguar — индивидуальный и эксклюзивный автомобиль, как и вы сами.

ТЕЛЬЦЫ

Спокойные Тельцы предпочитают роскошь в сочетании с надежностью. Хотят, чтобы любые капризы и требования были удовлетворены. А значит, вы Land Rover — сочетаете все в одном флаконе.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, для вас автомобиль — это самый главный атрибут среди всех знаков зодиака. Вам особенно важно чувствовать своего четырехколесного друга, который будет развиваться, как и вы сами. Поэтому, Близнецы, вы BMW. Тюнинг и прокачка никому не помешают, верно?

РАКИ

Раки — оплот надежности и стабильности. Как бы они ни любили погонять, самое важное, чтобы все близкие и родные были вместе. Поэтому, Раки, вы минивэн Audi — собираете всех вокруг себя, даря комфорт и заботу своим близким.

ЛЬВЫ

Львы с детства желают яркости и роскоши. Они лихо выпячивать все свои достоинства вперед, будь то талант или авто. А это значит, что вы Infiniti. Ведь скромности вам не занимать, верно?

ДЕВЫ

Девы стремятся к авторитету и уважению в обществе. И готовы на многое ради безупречной репутации. А это значит, что вы Porsche. Хватит мелочиться! Это то, что нужно вашему придирчивому характеру.

ВЕСЫ

Весам крайне важна эстетика и красота, восхищение окружающих. А значит, Весы, вы Lexus. Незамеченными остаться очень сложно!

СКОРПИОНЫ

Бескомпромиссные Скорпионы, которые привыкли управлять ситуацией — черный бронированный Cadillac. Выглядит устрашающе, даже если внутри все мягко и уютно, как у вас в душе.

СТРЕЛЬЦЫ

Стрельцам сложно усидеть на месте. Они находятся постоянно в движении. Поэтому этот знак зодиака определенно Mercedes! Комфорт в сочетании с роскошью и практичностью — ваш девиз по жизни.

КОЗЕРОГИ

Козероги, как самые рассудительный и дисциплинированные представители зодиакального круга, видят эти качества во всем. Вы Rolls-Royce! Подчеркиваете свое величие даже с самыми мелкими нюансами.

ВОДОЛЕИ

Водолеи с легкостью осваивают новинки в любой области и идут в ногу со временем. А это значит, что вы Tesla! Уникальность и креативность, которые выделяются везде, где бы вы ни появились!

РЫБЫ

Рыбы, вся Вселенная говорит о том, что именно вы Maserati. В эмблеме — трезубец Нептуна. Планеты, которая управляет Рыбами, наделяет загадочностью и недоступностью.

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