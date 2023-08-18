«Все, к чему прикоснулся, обернулось тленом и прахом»: почему Байден празднует мнимую победу над инфляцией

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 050 0

Политолог Гаспарян: попытка США представить свои действия как триумф правильна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP/ Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Американская экономика находится в плачевном состоянии, но в Белом доме на это закрывают глаза.

Правительство США поступает правильно, видя во всем победы, триумф и восторг. Так политолог Армен Гаспарян в беседе с 5-tv.ru прокомментировал то, что Джо Байден празднует годовщину принятия закона о снижении инфляции, в то время как вся страна считает, что экономика находится в плачевном состоянии.

«А что вы считаете, что он должен там зарыдать? Что все, к чему он прикоснулся, обернулось тленом и прахом? Ну нет, конечно же, он будет всюду находить победы», — заявил эксперт.

Байден отпраздновал первую годовщину принятия одного из своих главных законодательных достижений на сегодняшний день — закона о снижении инфляции. Однако он не смог убедить американцев, что инфляция действительно снизилась: около 65% граждан США считают экономику своей страны «плохой».

«Достижения, успехи и так далее. Правительство Соединенных Штатов все делает правильно — во всем триумф, победы и восторг, а Байден — лучший президент», — отметил Гаспарян.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден шепотом рассказал об успехах экономики США.

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