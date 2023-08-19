Есть причина: из-за чего Анна Седокова отказалась от алкоголя

Фолловеры считают, что певица борется с зависимостью. Так ли это?

Певица Анна Седокова вернулась в США к своей семье. Находясь в Штатах, она поразила всех фанатов внезапным заявлением. Артистка решила отказаться от алкоголя. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Подписчики сразу же решили, что такие громкие заявления сделаны не просто так. Некоторые считают, что у исполнительницы была тяжелая алкогольная зависимость. И теперь она собирается с ней бороться.

Многие вспомнили историю, как Седокова выступала на концерте в Москве и повредила ногу. Артистка выдавала этот инцидент за простую случайность. Но теперь фолловеры подозревают, что в тот день певица была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пока что артистка никак не комментировала догадки своих подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова получила травму ноги. Певица неудачно упала прямо перед концертом.