«Возможно, это был мой последний концерт»: Анна Седокова получила травму ноги

Певица неудачно упала прямо перед концертом. Как себя чувствует звезда?

Певица Анна Седокова накануне выступала на концерте, но произошла неприятность. Прямо перед началом мероприятия артистка неудачно упала. Сегодня она вышла на связь с поклонниками в своем личном блоге и подробно рассказала, что произошло.

Охранник вел исполнительницу к сцене. Но Седокова увидела свою дочку и решила ей помахать. Она засмотрелась на своего ребенка и не заметила лестницу. В итоге артистка ударилась об ступеньку и упала. Певица призналась, что испытала жуткую боль, ее лодыжка опухла, но она все равно нашла в себе силы выйти на сцену, чтобы порадовать фанатов. Она призналась, что такой боли раньше не испытывала. На afterparty звезда уже не поехала. Вместо этого направилась в больницу.

На следующее утро нога не прошла.

«Это я проснулась понимая, что не могу идти, но идти нужно», — написала артистка в своем блоге.

При этом она нашла решение. Выходом из ситуации стала обувь. Певица надела на ноги кеды. У такой обуви прямая подошва, поэтому боль может ощущаться не так сильно, как от каблуков. Но так или иначе, вставать на ногу Седоковой все равно дискомфортно.

Артистка до сих пор не знает, насколько травма серьезная. Поэтому после очередных съемок поедет на рентген. Также она поделилась кадрами травмированной ноги.

«Возможно, это был мой последний концерт», — подписала кадры артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анну Седокову заподозрили в четвертой беременности.

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