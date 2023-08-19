Бритни Спирс призналась в расставании с мужем и показала странное видео

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Певица продемонстрировала необычный танец. Это какой-то ритуал?

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

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Американская певица Бритни Спирс сообщила грустную новость. Артистка рассталась со своим мужем Сэмом Асгари. Такие грустные подробности своей личной жизни исполнительница сопроводила противоречивым танцем.

В своем личном блоге певица сообщила, что после разрыва отношений прибывает в шоке.

«Но я здесь не для того, чтобы объяснять почему что-то произошло. Честно говоря, это никого не касается! Я бы с удовольствием показала свои эмоции и слезы, то, что я на самом деле чувствую, но по какой-то причине мне всегда приходилось скрывать свои слабости», — написала Бритни.

Свой грустный текст она сопроводила весьма веселым танцем. Полуголая артистка во всю пляшет перед камерой. Так и не скажешь, что она рассталась с супругом. Возможно, этой какие-то ритуальные движения, которые символизируют развод. Но в любом случае, артистка пообещала самой себе оставаться сильной. Вполне вероятно, что дело в этом.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Бритни Спирс сделал заявление на фоне слухов о разводе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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