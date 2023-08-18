«Приняли решение»: муж Бритни Спирс сделал заявление на фоне слухов о разводе

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Рита Миронова
Рита Миронова 55 0

Муж Бритни Спирс подтвердил слухи о разводе с певицей

«Приняли решение»: муж Бритни Спирс сделал заявление на фоне слухов о разводе

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

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Звезды познакомились в 2016 году. Неужели история их любви закончена?

Муж Бритни Спирс Сэм Асгари подтвердил, что разводится с певицей. В своем личном блоге бодибилдер откровенно рассказал, что произошло, и попросил общественность быть добрее.

«После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой приняли решение закончить наше совместное путешествие», — написал Асгари.

При этом, отметил он, между ними останется любовь и уважение, а также наилучшие пожелания друг для друга. О причинах развода он говорить не стал.

«Просить о конфиденциальности кажется смешным, поэтому я просто попрошу всех, включая СМИ, быть добрыми и здравомыслящими», — отметил пока еще муж исполнительницы.

Звезды познакомились в 2016 году. Спортсмен снялся в клипе певицы, после чего между ними закрутился роман.

Спирс находилась под присмотром отца, так как была признана частично недееспособной из-за нервного срыва и проблем с наркотиками в прошлом. Она не распоряжалась своими деньгами, а также не могла без согласия родителя выйти замуж или забеременеть.

Асгари активно поддерживал акцию «Free Britney» и был рядом, когда она через суд сняла с себя бремя опеки, после чего сделал ей предложение. В 2022 году влюбленные поженились. Детали церемонии не освещались прессой. Детей у супругов нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодой муж шантажирует Бритни Спирс из-за ее измены.

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