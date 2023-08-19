«А вас же никто не любит, кроме народа»: как коллеги относились к Гурченко

Звезда советского кино однозначно была ни на кого не похожа.

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева рассказала о том, как относилась всю жизнь к Людмиле Гурченко — она всегда считала ее невероятно талантливым человеком и уникальной актрисой. Об этом сообщает издание aif.ru.

«Следила за собой, обожала эти наряды, сама их себе шила, всегда была вот такая примадонна — молодец! Я, например, такой не могу быть», — поделилась артистка.

Однако, по словам Зайцевой, многие не любили Гурченко.

«Считали, что кривлялась много, до старости ножкой дрыгала», — объяснила она.

Зайцева также вспомнила, что Гурченко просила своих внуков не называть ее бабушкой и отметила, что, по ее мнению, не стоит бояться стареть. У самой Зайцевой есть трое внуков — мальчик Серафим и девочки Анфиса и Степанида.

«И я для них именно бабушка. БаЛюда — так меня внуки называют. По-моему, замечательно!» — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о необычном хобби Людмилы Гурченко.