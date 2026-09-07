Газета.ру: собачники тратят на продукты на четверть больше, чем кошатники

Собачники расточительнее, чем хозяева кошек. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на исследование.

Согласно данным экспертов, владельцы собак посещают супермаркеты примерно 27 раз в месяц. Причем продуктовый становится дополнительной остановкой во время прогулки с любимцем семьи.

Кошатники, в свою очередь, посещают магазины немного меньше — 23 раза в месяц. Таким образом, количество потраченных денег на четвероногого друга тоже разнится. В среднем собачники тратят на 25% больше, чем кошатники.

Еще в аналитике сказано, что владельцы домашних животных чаще заходят в магазины по сравнению с россиянами, у которых нет питомцев. Хозяева кошек и собак также чаще подвержены к импульсивным покупкам. При этом владельцы собак, в отличи от кошатников, открыто называют себя спонтанными людьми.

В опросе приняли участие 1415 россиян. Больше чем у половины — 66% респондентов — есть домашние животные: кошки — у 52%, а собаки — у 22%.

Ранее кандидат психологических наук Елена Шпагина рассказала, в чем разница между собачниками и кошатниками. По ее словам, первые — экстраверты, а вторые — интроверты. Еще собачники более напористые и прямолинейные, что часто путают с агрессией.

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