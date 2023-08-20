«Желаю быть с тобой»: экс-супруга Ивлева показала сообщения от нового кавалера

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Экс-супруга шеф-повара и телеведущего Ивлева показала послания от нового ухажера

«Желаю быть с тобой»: экс-супруга Ивлева показала сообщения от нового кавалера

Фото: Instagram* / mariyaivleva1978

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Знаменитый шеф-повар развелся с матерью своих старших детей три года назад.

Бывшая жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Мария, похоже, обрела счастье в новых отношениях и готова делиться им с подписчиками в соцсетях. На прошлой неделе Ивлева опубликовала фото с бойфрендом, а теперь — нежные сообщения, которые он ей отправляет.

«Ты вызываешь у меня радостное настроение и улыбку одним видом. Я постоянно думаю о тебе, твоей красоте. Твоей улыбке и обаянию просто невозможно сопротивляться. Считаю каждую минуту до нашей встречи. Моя душа, мое солнце, моя красота и очарование, я желаю быть с тобой всегда», — написал возлюбленный Ивлевой.

Подписчики порадовались за экс-супругу знаменитого повара и пожелали ей женского счастья и большой, чистой любви.

Ивлева подала на развод с супругом в 2020 году после почти 23 лет брака и рождения двоих детей — сына Матвея и дочери Маруси. Причиной стал роман шеф-повара с блогером и журналисткой Валерией Куденковой, которая позднее стала его женой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев готовит дома на всю семью, так как его супруга Валерия Куденкова не умеет этого делать.

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