Один человек погиб при столкновении лодок на Волге в Самарской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

В Самарской области на Волге столкнулись две моторные лодки, один человек погиб

Один человек погиб при столкновении лодок на Волге в Самарской области

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Трагический инцидент произошел днем возле турбазы «Маяк».

Один человек погиб и двое получили травмы в результате столкновения двух моторных лодок на Волге в Самарской области. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК РФ.

Уточняется, что инцидент произошел днем 19 августа вблизи турбазы «Маяк».

«В результате происшествия один мужчина погиб, мальчик 2011 года рождения и девушка 1999 года рождения с травмами доставлены в больницу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту происшествия организована доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта», предусматривающей до двух лет лишения свободы.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что для проверки обстоятельств гибели человека в результате столкновения лодок на Волге на место выехали помощник куйбышевского транспортного прокурора, следователь Самарского следственного отдела на транспорте и следственно-оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгоградской области при столкновении легковушки с фурами погибли трое детей и одни взрослый мужчина.

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Один человек погиб при столкновении лодок на Волге в Самарской области

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