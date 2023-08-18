Под Волгоградом произошло страшное ДТП с фурами, погибли дети

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 206 0

Все произошло на трассе Р-22 «Каспий».

Под Волгоградом произошло страшное ДТП с фурами, погибли дети

Фото: Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской / VOLG_34MVD

Читайте нас в: Дзен Новости

При столкновении легковушки с фурами в Волгоградской области погибли трое детей и одни взрослый мужчина. О ДТП рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что все произошло на трассе Р-22 «Каспий». Легковой Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, а позже — с фурой Volvo. В результате от травм скончались дети, находившиеся в легковушке — им было от четырех до 14 лет. Скончался также водитель этой машины, еще одна пассажирка 36 лет была доставлена в больницу.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городе Ухта (Коми) врачи не смогли довезти пациента до больницы — попали в аварию.

+27° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
93.75
-2.95 102.18
-3.48
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

12:34
Гроза и шквалистый ветер: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
12:33
Она «сморщивается»: чем опасен «синдром Щелкунчика» и что это такое
12:29
Япония заявила о поднятых истребителях из-за полета российских Ил-38
12:26
МВД России объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна*
12:23
Лучше, чем в пекарне: рецепт тающего во рту карамельно-персикового пирога
12:23
США примут меры против Турции за якобы помощь России в обходе санкций

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
Дорога смерти: экстремал пробежал 25 километров по перевалу Дятлова
«Будем разбираться жестко»: директор Лады Дэнс грозится показать фото ее преследователя
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку