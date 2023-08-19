На испанском Тенерифе из-за пожаров эвакуировали более 26 тысяч человек

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Стихийное бедствие в Испании вышло из-под контроля.

На испанском Тенерифе из-за пожаров эвакуировали более 26 тысяч человек

Фото: www.globallookpress.com / Europa Press

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Из-за вышедших из-под контроля лесных пожаров с испанского острова Тенерифе эвакуировали более 26 тысяч человек. Об этом сообщает издание Europa Press со ссылкой на экстренные службы Испании.

15 августа на Тенерифе начался масштабный лесной пожар. Все это время пожарные службы острова активно боролись с распространением огня, но взять под контроль стихийное бедствие им пока не удается. Площадь возгорания уже увеличилась до пяти тысяч гектаров.

Ранее 5-tv.ru показал видео, что происходит на фоне пожаров в Тенерифе.

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