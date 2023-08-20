ТОП-9 способов узнать, что человек говорит неправду

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 10 0

Пешенькова: блуждающий взгляд и прикосновения к себе выдадут любого лжеца

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru

Эксперт в области коммуникации Светлана Пешенькова дала несколько советов, как распознать настоящего врунишку.

Узнать, лжет человек или говорит правду, достаточно просто — утверждает эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова. В беседе с 5-tv.ru специалист перечислила ряд ключевых признаков, которые помогут даже неопытному человеку определить, насколько искренен с ним друг, партнер или коллега в данную секунду.

По мнению Светланы, для начала важно запомнить, что делать вывод лишь по одному движению руки или случайно произнесенному слову, не стоит. Максимально достоверный результат получится, если только оценивать поведение собеседника в динамике.

«Факторов определения лжи есть несколько. Но ключевые, которые мы должны заметить — это признаки стресса, которые не свойственны человеку в обсуждении вопроса», — отметила эксперт.

По мнению Пешеньковой, лжецу всегда присущи следующие поведенческие особенности: блуждающий взгляд, покраснение или побледнение кожи, постоянные прикосновения к себе, разного рода облизывания, увеличение или снижение дыхательной активности, жесты самоуспокоения (поглаживания себя), ковыряния или необходимость взять в руки какой-либо мелкий предмет (ручку, карандаш, ключи от машины).

«Если мы это видим, то понимаем, что, скорее всего, человек испытывает стресс при обсуждении вопроса. Но почему? Пока непонятно. Для этого нужно будет задавать дополнительные вопросы и, если человек все больше будет начинать испытывать стресс и также выдавать некоторые реакции не соответствия (например, он отвечает „Да“, но лицо говорит: „Нет“), то это один из факторов, который нам пригодится», — пояснила Светлана Пешенькова.

В заключение эксперт еще раз напомнила, что независимо от того, поняли вы сразу, что вам лгут, или не уверены в своих предположениях — важно оценивать поведения человека после длительного диалога. Так, вероятность ошибиться будет существенно ниже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как понять, что вы точно привлекаете партнера.

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:14
Где она: орбита «Луны-25» не позволила сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США
10:02
ТОП-9 способов узнать, что человек говорит неправду
9:47
Год со дня трагедии: почему международные организации молчат об убийстве Дугиной
9:33
Российский снайпер поразил два броневика и 20 боевиков ВСУ из винтовки
9:24
Умер один из старейших актеров Тюменского драмтеатра Валерий Рябков
9:13
«Катастрофа для человечества»: Кеннеди-младший раскритиковал передачу F-16 Киеву

Сейчас читают

Названы 10 самых неприятных побочек от кофе
Он вел ее за ручку: где находится сейчас жена Зеленского и кто с ней рядом
«Западная техника здесь долго не живет»: обстановка на фронте в Запорожье
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку