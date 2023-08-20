Связь потеряна навсегда: что произошло с аппаратом «Луна-25» в космосе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 807 0

Станция «Луна-25» прекратила существование в результате столкновения с Луной

Связь потеряна навсегда: что произошло с аппаратом «Луна-25» в космосе

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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В соответствии с программой полета была предусмотрена выдача импульса. Что пошло не так?

На борту автоматической станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация — косметический аппарат прекратил свое существование после столкновения с поверхностью естественного спутника Земли. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Известно, что вчера, 19 августа, станция должна была совершить импульс для выхода на предпосадочную орбиту. Однако после выполнения пункта программы связь с аппаратом была потеряна.

«Около 14:57 московского декретного времени связь с КА „Луна-25“ прервалась», — рассказали в госкорпорации.

На протяжении двух дней продолжались мероприятия с целью поиска и установления связи. Однако они были безуспешными.

Установлением причин и обстоятельств потери станции займется специальная комиссия. По предварительной версии, «Луна-25» могла отклониться от параметров импульса и перешла на нерасчетную орбиту, после чего аппарат столкнулся с поверхностью Луны и перестал существовать.

Ранее 5-tv.ru писал, что были опубликованы первые результаты работы научных приборов станции «Луна-25».

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