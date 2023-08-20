Умер советский телеведущий и писатель Аксель Тамм

Советский и эстонский телерадиоведущий, редактор, литературный критик, писатель и переводчик Аксель Тамм скончался в возрасте 91 года. Трагическую новость сообщает «Российская газета» со ссылкой на писателя Яака Урмета (Вимберга).

По его словам, он общался с Таммом буквально за несколько дней до его кончины, «а потом он просто покинул нас». Умерт назвал почившего старшего коллегу «необыкновенным человеком, который имел огромное значение для эстонской литературы».

Широкой аудитории Тамм был известен, прежде всего, как автор и ведущий программ на радио и телевидении, посвященных советской литературе. Деятель культуры родился в 1921 году в Таллине. В годы войны был эвакуирован в Ярославль, жил в Татарстане. С конца 50-х работал в литературных журналах, состоял в Союзе писателей Эстонии, трудился в эстонском государственном издательстве.

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