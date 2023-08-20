Во все тяжкие: Бритни Спирс застали ночью в фастфуде с алкогольным коктейлем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Бритни Спирс сняли ночью в фастфуде с алкогольным коктейлем

Во все тяжкие: Бритни Спирс застали ночью в фастфуде с алкогольным коктейлем

Фото: www.globallookpress.com / Burt Harris

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Молодой муж знаменитости Сэм Асгари накануне сообщил, что подал документы на развод.

Певица Бритни Спирс на фоне скандала с разводом, похоже, решила пуститься во все тяжкие. Минувшей ночью папарацци «застукали» знаменитость выходящей из дешевой забегаловки в Калифорнии с алкогольным коктейлем в руках. Об этом пишет Daily Mail.

Судя по неряшливому виду на фото — распущенные волосы, мятая юбка, растянутая вязаная кофта и сандалии на босу ногу — Спирс пребывает в тяжелом душевном состоянии.

Накануне стало известно, что муж певицы Сэм Асгари подал документы на развод. В своем личном блоге он написал, что «после шести лет любви и преданности» они с супругой решили закончить «совместное путешествие».

При этом, отметил Асгари, между ним и Спирс останется любовь и уважение, а также «наилучшие пожелания друг для друга». О причинах развода он говорить не стал.

Многие фанаты были опечалены новостью о разводе певицы, а ее 68-летняя мать Линн Спирс и вовсе пришла в ярость. Она заявила, что Асгари знал о состоянии здоровья ее дочери, когда женился, но все равно обещал быть с ней в болезни и здравии.

Спирс и Асгари познакомились в 2016 году. Тогда молодой человек снялся в клипе певицы, после чего между ними закрутился роман. В 2022 году влюбленные поженились. Детали церемонии не освещались прессой. Детей у супругов нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 29-летний муж шантажирует Бритни Спирс из-за ее измены.

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