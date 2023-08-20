Спасатели полностью ликвидировали пожар на складе Ozon в Подольске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 42 0

Пламя разгорелось в воскресенье утром. Есть ли пострадавшие?

Спасатели полностью ликвидировали пожар на складе Ozon в Подольске

Фото: 5-tv.ru

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Спасатели полностью ликвидировали пожар на складе Ozon в Подольске. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Там отметили, что погибших и пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет. Размер ущерба в настоящий момент неизвестен. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ жестко отреагировали на атаку киевского режима на ж/д вокзал в Курске. ЧП произошло в ночь с 19 на 20 августа. Среди пострадавших — пять человек. Все они в состоянии средней степени тяжести.

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