В МИД РФ жестко отреагировали на атаку киевского режима на ж/д вокзал в Курске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 213 0

В результате ЧП ранены несколько человек.

В МИД РФ жестко отреагировали на атаку киевского режима на ж/д вокзал в Курске

Фото: 5-tv.ru

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Россия решительно осуждает атаку киевского режима на железнодорожный вокзал в Курске. Такое заявление сделали в МИД страны.

ЧП произошло в ночь с 19 на 20 августа. В результате осколочные ранения получили пять человек, утверждал губернатор региона Роман Старовойт. По его же словам после столкновения вражеского БПЛА с крышей вокзала произошел пожар.

В настоящий момент состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ростовской области сообщили об атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе.

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