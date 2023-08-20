Посол РФ Грызлов пообещал быстрый ответ России в случае атаки на Белоруссию

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 45 0

Грызлов: в случае атаки на Минск Москва ответит всеми возможными вооружениями

Посол РФ Грызлов пообещал быстрый ответ России в случае атаки на Белоруссию

Фото: Посольство РФ в Белоруссии / ТАСС

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В рамках Союзного государства нападение на Белоруссию будет считаться нападением на Россию.

Посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов подчеркнул, что если третья страна извне нападет на Минск, то Москва будет считать это прямым посягательством на свою территорию, и ответ придет незамедлительно всеми реальными средствами вооружения. Об этом он сообщил в эфире белорусского телеканала СТВ.

«Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Белоруссии мы будем считать это нападением на Россию», — заявил Грызлов.

Дело в том, что если внимательно изучить военную доктрину нашей страны, то можно понять, что в случае нападения на нашу территорию, мы дадим быстрый ответ всеми возможными средствами в нашем арсенале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что представители более 30 стран приехали на антифашистский конгресс в Минске.

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