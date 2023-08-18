Представители более 30 стран приехали на антифашистский конгресс в Минске

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Справки о подвигах наших людей и материалы о преступлениях оккупантов собираются уже в многотомные издания.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Установлены десятки имен советских солдат, пропавших без вести в фашистских концлагерях на территории Белоруссии. Поисковики и историки не прекращают работу, открывая все более ужасные свидетельства зверств нацистов.

Справки о подвигах наших людей и материалы о преступлениях оккупантов собираются уже в многотомные издания. Одно из таких представлено в Минске в рамках Международного антифашистского конгресса.

Он призван объединить усилия России, Белоруссии и других государств в искоренении нацизма, а также отдать дань прошлому, сохраняя правду о Второй мировой войне. Подробности — у корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое захоронение времен ВОВ нашли в Ленинградской области.

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