«Сверлил ее взглядом»: комик Павел Воля о первом знакомстве с Ляйсан Утяшевой

Вот уже десять лет спортсменка и юморист счастливы в браке, они воспитывают двоих детей и считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

Юморист Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева, которые сегодня являются популярными телеведущими, счастливо женаты десять лет. Звезды успешны в карьере, они воспитывают двоих детей Софию и Роберта и подают пример гармоничных отношений. Но замечательной семьи могло и не случиться, если бы странная тактика знакомства со стороны Воли спугнула смущенную спортсменку.

Гостьей очередного выпуска авторского шоу комика стала певица Мари Краймбрери. Она поделилась болезненной личной историей об измене, за которой последовал первый творческий успех. И попросила примерного семьянина Волю дать совет — как построить по-настоящему крепкие отношения. Исполнительница поинтересовалась, как он вел себя с будущей женой при первой встрече. Телеведущий заявил, что пытался быть предельно откровенным и естественным, но вышло немного неловко.

«Я не притворялся. А если честно, то я вел себя как дебил. Она пришла в Comedy Club, я увидел ее и подумал: „Так, отойду в сторону и буду налаживать зрительный контакт“. И просто сидел и сбоку сверлил ее взглядом», — вспоминал комик.

Техника сверления взглядом — штука неоднозначная, спустя время Воля не рекомендует ей пользоваться. После знакомства выяснилось, что пока юморист воображал себя мачо, не сводя глаз с Утяшевой, та переживала. Она решила, что артист разглядывал какой-то промах в ее образе и пытался показать — с ней что-то не так. Но судьбоносной встрече конфуз не помешал.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ляйсан Утяшева ответила на слухи об увлечении пластической хирургией. Не первый год знаменитости поступают вопросы об изменениях во внешности и методах, которыми она этих изменений добилась.