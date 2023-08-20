Умер сооснователь компании Adobe Systems Джон Уорнок

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 11 0

Ему было 82 года.

Умер сооснователь компании Adobe Systems Джон Уорнок

Фото: Reuters / Larry Downing

Читайте нас в: Дзен Новости

Джон Уорнок — сооснователь американской компании Adobe Systems и ученый — умер в возрасте 82 лет. Об этом заявляет представитель организации Adobe.

Он также сообщил, что Уорнок скончался накануне вечером, 19 августа, в субботу в окружении всей своей семьи. Два года назад умер и другой сооснователь компании — Чарльз Гешке.

Гешке и Уорнок основали Adobe в 1982 году. Организацию они назвали в честь одной реки в штате Калифорния. В данный момент эта компания разрабатывает программы для создания и редактирования различных фотографий и изображений.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти советского телеведущего и писателя Акселя Тамма.

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
Не упускай свой шанс: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 августа

Последние новости

23:51
Умер сооснователь компании Adobe Systems Джон Уорнок
23:34
Момент аварии с участием певицы Лады Дэнс попал на видео — эксклюзивные кадры
23:17
Трое рабочих погибли после падения в колодец в Саратовской области
23:00
Замахнулся на «святое»: пользователи сети вычислили новую «жертву» Хайдарова
22:43
В Wildberries сообщили о затоплении 500 квадратных метров склада из-за ливня
22:26
Пустые угрозы или уже нет? Киев открыто начал шантажировать Иерусалим

Сейчас читают

Умер советский телеведущий и писатель Аксель Тамм
Автор песен Кэти Перри пропала без вести в США: возможно похищение
Певица Натали после похорон мужа вышла на сцену в дерзком мини
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку