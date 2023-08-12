«Впитываю каждое слово»: Митя Фомин назвал идеального наставника

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 0

Митя Фомин назвал идеального наставника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY_ERSHTREM; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певец с трепетом вспоминает своих учителей, которые заложили ему прочный фундамент знаний и умений.

Митя Фомин постоянно учится и развивается в профессиональном плане. Какими, по его мнению, качествами должен обладать идеальный наставник, певец эксклюзивно порассуждал с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Обязательно преданный, обязательно любящий, обязательно профессионал своего дела, обязательно человек со сверхзадачей, и тот, кто знает, что он хочет сказать тем, кто растет ему на смену», — убежден артист.

Как признается Фомин, он с трепетом вспоминает своих учителей, которые заложили ему прочный фундамент знаний и умений. Более того, несмотря на свой статус, он до сих пор самосовершенствуется и развивается в профессиональном плане. Два раза в неделю артист ходит заниматься вокалом к звездному педагогу Нине Савицкой.

«Занимаюсь, впитываю каждое ее слово и считаю, что каждый, кто любит свою профессию, должен постоянно тренироваться и совершенствоваться», — уверен певец.

За свои 49 лет Митя Фомин успел попробовать себя в разных ипостасях. Он мечтал стать ветеринаром, а родители отправили его учиться на врача. Поэтому перед тем, как стать артистом, Фомин учился в Новосибирском мединституте и закончил факультет педиатрии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин готов работать медиком на передовой.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
98.21
0.93 107.97
0.81
Новые начинания: китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 год...

Последние новости

9:52
Созданную для сдерживания паводка дамбу прорвало в Уссурийске
9:32
«Понимают, что им врут»: Вячеслав Макаров о контенте
9:20
В Крыму пресекли попытку атаки 20 беспилотников ВСУ
9:01
«Впитываю каждое слово»: Митя Фомин назвал идеального наставника
8:44
«Пришло время?» — дочь Бони начала экспериментировать с внешностью
8:20
Откроют ворота в рай: Шаляпин назвал себя, Джигурду и Волочкову «святыми людьми»

Сейчас читают

Житель Петербурга погиб во время обвала горных пород в Кабардино-Балкарии
Боится вернуться в Россию: кто угрожает жене Тимура Хайдарова
Актриса Татьяна Титова рассказала о роковом предсказании Веры Васильевой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку