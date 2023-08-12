«Впитываю каждое слово»: Митя Фомин назвал идеального наставника

Певец с трепетом вспоминает своих учителей, которые заложили ему прочный фундамент знаний и умений.

Митя Фомин постоянно учится и развивается в профессиональном плане. Какими, по его мнению, качествами должен обладать идеальный наставник, певец эксклюзивно порассуждал с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

«Обязательно преданный, обязательно любящий, обязательно профессионал своего дела, обязательно человек со сверхзадачей, и тот, кто знает, что он хочет сказать тем, кто растет ему на смену», — убежден артист.

Как признается Фомин, он с трепетом вспоминает своих учителей, которые заложили ему прочный фундамент знаний и умений. Более того, несмотря на свой статус, он до сих пор самосовершенствуется и развивается в профессиональном плане. Два раза в неделю артист ходит заниматься вокалом к звездному педагогу Нине Савицкой.

«Занимаюсь, впитываю каждое ее слово и считаю, что каждый, кто любит свою профессию, должен постоянно тренироваться и совершенствоваться», — уверен певец.

За свои 49 лет Митя Фомин успел попробовать себя в разных ипостасях. Он мечтал стать ветеринаром, а родители отправили его учиться на врача. Поэтому перед тем, как стать артистом, Фомин учился в Новосибирском мединституте и закончил факультет педиатрии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин готов работать медиком на передовой.