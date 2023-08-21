В Крыму завершился фестиваль «Таврида. АРТ»

В Крыму завершился юбилейный пятый фестиваль молодежного искусства «Таврида. АРТ». Он собрал более 3500 участников со всей страны. В том числе из новых российских регионов, для которых работа на этой площадке позволила стать частью национального молодежного движения и получить возможность осуществить свои творческие проекты — на реализацию лучших идей выделялись денежные гранты. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев подвел итоги фестиваля.

Чтобы обойти все точки на карте «Тавриды», не хватило фестивальных дней. Сотни локаций и десятки арт-объектов. За последний год территория выросла в три раза и станет еще больше.

На территории фестиваля уже созданы все условия для того, чтобы творить. И территорию продолжают масштабно развивать: уже совсем скоро здесь появится огромный центр для кинопроизводства, он станет одним из самых больших в стране.

Больше трех тысяч участников со всей страны. Для всех них «Таврида» — шанс оказаться на одной сцене с именитыми артистами. Полет для фантазии и творчества участников тут безграничен. На «Тавриде» — все виды искусства. А еще есть возможность получить денежные гранты на реализацию своих проектов.

27 проектов со всей России суммарно получили 16 миллионов рублей! Идеи самые разные: от школы для будущих мам до сохранения национальных языков. Никита Ковалев из Мариуполя получил грант и откроет в родном городе Центр современного искусства.

«У меня не было таких возможностей. То, что сейчас дает Россия для молодежи, — это нереальное количество всевозможных ивентов, семинаров и форумов!» — поделился Никита Ковалев.

Все фестивальные дни на площадке работал шатер Всемирного фестиваля молодежи. По поручению президента, Россия снова проведет это грандиозное событие уже в марте следующего года. Первые заявки на участие отправили резиденты «Тавриды».

«Россия открыта и ждет молодых, драйвовых, готовых участвовать во всем», — рассказала участница фестиваля Наталья Пескун.

Свое участие уже подтвердили 155 стран. Ожидают больше 20 тысяч участников. Все они приедут в Сочи.

«Это перечеркивает все попытки культурной изоляции нашей страны. Творческая молодежь, талантливая, яркая, со всех стран мира едет в Россию, ну, могут пробовать нас изолировать. Но будущее за ребятами, которые соберутся в Сочи», — заметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Таврида» притягивает творческую молодежь и именно резиденты фестиваля станут авторами культурной программы Всемирного фестиваля молодежи.

«Мы постараемся раскрыть в этом шоу русскую душу, показать ее гостеприимство, ее внимание к гостям, которых мы очень ждем в Сочи», — рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Подготовка уже началась. Презентация прошла на церемонии закрытия пятой юбилейной «Тавриды». Гимн будущего фестиваля тоже написали резиденты «Тавриды». Здесь же на сцену вышел и символ события — Чебурашка. Его любят в России и знают за рубежом.

Уже в 15 странах начали работать национальные комитеты форума молодежи. После фестиваля они станут основой огромного международного молодежного движения.

«Таврида» передает эстафету и делает шаг навстречу всемирному фестивалю молодежи. И нет сомнений, он пройдет так же грандиозно. Россия давно доказала, что умеет встречать гостей красиво.