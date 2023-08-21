Во Франции предрекли Киеву срыв поставок F-16 от Нидерландов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 46 0

Политик Филиппо: Нидерланды не отдадут F-16 Украине из-за изменений в парламенте

Во Франции предрекли Киеву срыв поставок F-16 от Нидерландов

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Недавно еще и Дания планировала отдать Украине 19 истребителей, что, между прочим, составляет две трети всего авиапарка их армии.

Осенью в Нидерландах пройдут выборы в парламенте, после чего сменится правящая партия, которая не станет передавать на Украину истребители F-16. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо в своих социальных сетях.

Он отметил, что поставки самолетов Украине обещал премьер-министр страны Марк Рютте, который вот-вот уйдет в отставку. Ожидается, что 22 ноября на выборах победит «Партия свободы», которая примет решение не накачивать Киев оружием и деньгами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский заявил о договоренности с Амстердамом о поставках 42 истребителей F-16.

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