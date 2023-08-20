Зеленский заявил о договоренности с Амстердамом о поставках 42 истребителей F-16

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 121 0

Зеленский: Украина договорилась с Нидерландами о передаче истребителей F-16

Зеленский заявил о договоренности с Амстердамом о поставках 42 истребителей F-16

Фото: Reuters / RITZAU SCANPIX

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Глава киевского режима снова отправился с протянутой рукой по странам Евросоюза — клянчить деньги и оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды заявил о договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте о передаче Киеву истребителей F-16.

«Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров», — написал Зеленский в Telegram-канале.

По словам главы киевского режима, Нидерланды поставят Киеву 42 самолета, которые «вскоре появятся» в небе над Украиной.

«И это только начало. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает!» — рассыпался в благодарностях Зеленский.

Президент Украины вместе супругой продолжает турне по Европе, суть которого — выклянчить как можно больше денег и оружия. Сейчас чета Зеленских находится с визитом в Нидерландах, где одной из тем переговоров, кроме поставок F-16, была заявлена организация глобального саммита мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал передачу истребителей F-16 Киеву. По его словам, подобный шаг будет выгоден Западу, но всему остальному миру, в частности Украине, грозит катастрофой.

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