Зеленский заявил о договоренности с Амстердамом о поставках 42 истребителей F-16
Зеленский: Украина договорилась с Нидерландами о передаче истребителей F-16
Фото: Reuters / RITZAU SCANPIX
Глава киевского режима снова отправился с протянутой рукой по странам Евросоюза — клянчить деньги и оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды заявил о договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте о передаче Киеву истребителей F-16.
«Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров», — написал Зеленский в Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, Нидерланды поставят Киеву 42 самолета, которые «вскоре появятся» в небе над Украиной.
«И это только начало. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает!» — рассыпался в благодарностях Зеленский.
Президент Украины вместе супругой продолжает турне по Европе, суть которого — выклянчить как можно больше денег и оружия. Сейчас чета Зеленских находится с визитом в Нидерландах, где одной из тем переговоров, кроме поставок F-16, была заявлена организация глобального саммита мира.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал передачу истребителей F-16 Киеву. По его словам, подобный шаг будет выгоден Западу, но всему остальному миру, в частности Украине, грозит катастрофой.
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