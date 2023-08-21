Оставила послание: подробности последнего часа жизни звезды «Пацанок» Михайловой

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Рита Миронова
Рита Миронова 392 0

За час до смерти Юлия Михайлова из «Пацанок» пожаловалась подруге на усталость

Оставила послание: подробности последнего часа жизни звезды «Пацанок» Михайловой

Фото: Instagram* / yuiliya.mihailova

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Тело молодой девушки нашли под окнами многоэтажного дома. Что произошло?

За час до смерти звезда телешоу «Пацанки» Юлия Михайлова написала сообщение подруге. О загадочном и, как оказалось, предупреждающем послании StarHit.ru рассказали люди из окружения знаменитости.

Михайлова выпала из окна 22 этажа накануне. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Подруги пытались разобраться в произошедшем, и одна из них призналась, что за час до трагедии получила от Юлии сообщение.

«Я устала», — написала ей звезда «Пацанок».

Больше никаких зацепок у друзей не оказалось. О каких-либо сложностях в жизни девушки также ничего не известно.

В прошлом году выяснилось, что Михайлова обманула телезрителей и выдумала свою трагичную историю специально для шоу. Тогда на нее обрушилась критика остальных участниц «Пацанок» и поклонников. О своем поступке в итоге Юлия пожалела.

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Оставила послание: подробности последнего часа жизни звезды «Пацанок» Михайловой

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