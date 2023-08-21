Склад с лакокрасочными изделиями горит в Подмосковье

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 25 0

Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.

Склад с лакокрасочными изделиями горит в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; МЧС России; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пожар произошел на складе с лакокрасочными материалами в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что на месте уже работают спасатели. Они борются с огнем, который распространился на две тысячи квадратных метров.

«Более 80 человек и 25 единиц техники задействованы в ликвидации загорания. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сложная планировка здания, внутри находится лакокрасочные изделия», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в микрорайоне Климовск в подмосковном городе Подольск загорелся склад Ozon.

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:37
Тела двоих погибших диггеров извлекли из Москвы-реки
10:26
Оздоровление и передача правильных привычек: как в Москве прошли «Игры ГТО»
10:23
Склад с лакокрасочными изделиями горит в Подмосковье
10:16
Российские военные захватили три опорных пункта ВСУ на авдеевском направлении
10:11
Двухлетняя девочка без вести пропала в Санкт-Петербурге
9:59
Оставила послание: подробности последнего часа жизни звезды «Пацанок» Михайловой

Сейчас читают

Что разочаровывает Григория Лепса: «Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя»
Певец SHAMAN сыграл князя Владимира в этноопере — эксклюзивное видео
«Не бойтесь экспериментировать»: Бородина удивила фанатов своей новой прической
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку