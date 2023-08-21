Склад с лакокрасочными изделиями горит в Подмосковье
Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров.
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; МЧС России; 5-tv.ru
Пожар произошел на складе с лакокрасочными материалами в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что на месте уже работают спасатели. Они борются с огнем, который распространился на две тысячи квадратных метров.
«Более 80 человек и 25 единиц техники задействованы в ликвидации загорания. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сложная планировка здания, внутри находится лакокрасочные изделия», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в микрорайоне Климовск в подмосковном городе Подольск загорелся склад Ozon.
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