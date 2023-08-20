В подмосковном Подольске загорелся склад Ozon

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 166 0

Пожарные и спасатели вовсю сражаются с огнем. Как сейчас обстоит тушение огня?

В подмосковном Подольске загорелся склад Ozon

Фото: 5-tv.ru

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В микрорайоне Климовск в подмосковном городе Подольск загорелся склад Ozon. Сообщил источник 5-tv.ru.

Возгорание произошло в здании около СНТ «Березка-1». Ему присвоили второй уровень сложности. На месте происшествия работаю пожарные и спасательные подразделения.

В МЧС подтвердили информацию и сообщили, что горит шестиэтажное здание, которое служит складом для маркетплейса Ozon. Когда на место происшествия прибыли первые подразделения, то они увидели дым из-под крыши. Специалисты эвакуировали сотрудников предприятия.

На данный момент площадь пожара составляет 375 квадратных метров. Горит продукция в коробках, которые стоят на стеллажах. К борьбе с огнем привлекли 91 человека, от МЧС 43 и 34 единицы техники, от ведомства 16.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы сообщали о пожаре в научном центре акушерства и гинекологии в Москве.

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