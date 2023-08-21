Владелец Domino's Pizza инициировал банкротство бизнеса в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Долги компании оценили в 520 миллионов рублей.

Владелец Domino's Pizza инициировал банкротство бизнеса в России

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

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Владелец Domino's Pizza в России запустил процедуру банкротства бизнеса в стране после неуспешной попытки его продажи. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, компания погасила долги в размере 520 миллионов рублей за счет турецкого дочернего предприятия. Теперь запущен процесс банкротства. Его причиной компания называет сложные условия ведения деятельности в России.

В Domino's Pizza указали, что в связи с этим присутствие компании в стране значительно уменьшится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская компания Danone будет переименована в «Эйч энд Эн».

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