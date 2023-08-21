Чудо на Неве: как в центре Петербурга сел пассажирский самолет

На принятие решения у экипажа было лишь несколько секунд.

В Петербурге вспоминают настоящее чудо, которое произошло с экипажем и пассажирами самолета Ту-124. Так, 60 лет назад летчики лайнера, обнаружив критическую неисправность, решили посадить его на воду в самом центре Северной столицы.

В том рейсе Таллин — Москва не задалось все: сначала заклинило переднюю стойку шасси, а перед экстренной посадкой в Пулково отказали оба двигателя — на принятие решения у экипажа было лишь несколько секунд.

«Экипаж — герои. Они спасли, во-первых, город. Не дай Бог эта ерунда бы упала. Спасли самолет, и спасли людей 50 человек, которые были в самолете», — отметил очевидец приземления Ту-124 Владимир Цивинский.

На борту находились 52 человека, включая семь членов экипажа — никто из них не пострадал. Но тогда поступок летчиков не оценили — их признали виновными, отстранили от работы.

Спустя годы капитана и пилота решили представить к наградам, но указ так и не подписали. Зато в вузах поменяли план подготовки пилотов, и посадка на воду — теперь один из обязательных элементов обучения экипажей.